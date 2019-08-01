“الصناعة” تبحث مواجهة تحديات المشاريع المشتركة مع العراق

عمان- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري، مع وفد برلماني عراقي يمثل لجنة الخدمات والإعمار بمجلس النواب العراقي برئاسة رئيس لجنة الخدمات والإعمار كاظم الحمامي؛ آليات تعزيز التعاون المشترك وتذليل التحديات والعراقيل التي تواجه الاتفاقيات والمشاريع المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان، خلال لقائهما أمس في وزارة الصناعة والتجارة، أهمية إجراء مراجعة دورية لتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً بين البلدين بهدف إيجاد الحلول المناسبة لأي عقبات أو صعوبات قد تواجه تنفيذ تلك الاتفاقيات.

وأشار الحموري إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات بين الجانبين للتحقق من سير العمل في الملفات كافة، لافتا إلى أن التفاهمات بين البلدين تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للجانبين، في وقت أوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة توضيح بعض الأمور لمساعدة الجانبين على زيادة حركة التبادل الاقتصادي بين الجانبين.

ومن ناحيته، أكد الحمامي أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، وبخاصة الاقتصادية والتجارية.

وقال “لدى الأردن والعراق الرغبة في تعزيز علاقتهما والعمل معا على تذليل الصعوبات والعقبات كافة التي تواجه مسيرة التعاون، وبخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمشاريع الكبرى مثل المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة وقضايا النقل والتبادل التجاري من خلال معبر الكرامة-طريبيل”.

وأكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، النائب خالد أبو حسان ضرورة إزالة جميع العقبات التي تشكل عائقاً أمام تنفيذ الاتفاقيات المشتركة وحركة التجارة البينية بين عمان وبغداد، داعياً الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تسهل عملية العبور عبر معبر طريبيل الحدودي.

وتوافق الطرفان على بدء العمل بنظام النقل (Door to Door) للسلع والبضائع سريعة التلف والمنتجات النفطية بين البلدين، وإعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة بما نسبته 75 % من رسوم المناولة في ميناء العقبة، والسماح لشاحنات البلدين بالدخول فارغة بدون الحاجة الى تصاريح ومناصفة بين شاحنات البلدين، وتسهيل منح السائقين تأشيرات لمدة ستة أشهر ولسفرات عدة لسائقي الشحن في البلدين.

كما تضمنت التوافقات؛ تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ العام 2017 القاضي بإعفاء قائمة البنود الجمركية الأردنية من الرسوم الجمركية، واتخذ البلدان العديد من الإجراءات للإسراع في إنشاء المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة والتي تشكل فرصة لبناء تكامل صناعي تجاري استثماري أردني-عراقي مشترك، وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية لإعادة تصدير 10 آلاف برميل يومياً من نفط كركوك إلى الأردن، آخذين بعين الاعتبار كلف النقل في الحسبة السعرية، إضافة الى التعاون في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.-(بترا)