وزارة الصناعة تتوعد

طارق الدعجة

عمان- قال مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن الوزارة تدرس حاليا أسعار مادة الاسمنت والتحقق من مدى ارتفاع أسعارها بالسوق المحلية، والأسباب التي أدت إلى ذلك.

وبين المصدر لـ”الغد”، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة و الفورية في حال ثبت وجود مغالاة بالأسعار لضبط أسعارها والتصدي لأي ممارسات مخلة بالسوق المحلية وفقا لأحكام القانون.

يأتي ذلك بعد أن سجلت أسعار الاسمنت الأسود المكيس بالسوق المحلية ارتفاعاً وصل إلى 10 دنانير للطن الواحد لدى التجار حيث ارتفع خلال الأيام الماضية من 83 إلى 93 دينارا تحميل ظهر السيارة شاملاً ضريبة المبيعات.