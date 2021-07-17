“الصناعة” تطبق خطة الرقابة على الأسواق مع اقتراب العيد

طارق الدعجة

عمان- بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤخرا، تطبيق خطة شاملة للرقابة على الأسواق تمتد إلى فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان توفر جميع السلع والخدمات عند مستويات أسعار مناسبة، بحسب المتحدث الرسمي في الوزارة ينال البرماوي.

وقال البرماوي لـ”الغد” ان الخطة تتضمن تكثيف الرقابة على الاسواق وتغطية كافة المناطق الجغرافية في المحافظة من خلال جولات مراقبي الاسواق والتحقق من مدى الالتزام بما ورد باحكام بقانون الصناعة والتجارة بالإضافة الى اوامر الدفاع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبين البرماوي ان الجولات الرقابة تشمل التركيز على اماكن بين الاضاحي والتأكد من اعلان الاسعار بصورة واضحة اضافة الى محال بيع اللحوم لتحقق من البيع حسب التصنيف وبلد المنشأ وإعلان الاسعار.

كما تشمل الرقابة محال بيع الحلويات والسكاكر والشوكولاته والهدايا والتحقق من اعلان الاسعار والالتزام بها اضافة الى محال بيع الالبسة والأثاث والأدوات الكهربائية والمنزلية والالكترونية والخضار والفواكه وبيع البطاقات الخلوية.

وأوضح البرماوي ان الخطة الرقابة تركيز ايضا على المخابز للتأكد من مدى توفر مادة الخبز العربي الكبير والتقيد بإعلان الاسعار والبيع بالأسعار المحددة اضافة الى محال بيع الدجاج الطازج والنتافات لتحقق من اعلان الاسعار والالتزام بها.

واشار الى ان الخطة تشمل التأكد من اشتراطات العروض والتنزيلات وفقا لإحكام التشريعات النافذة وإعلان الاسعار وتوفير الاشتراطات الصحية والسلامة العامة والتباعد الجسدي وتوفير ادوات التعقيم وفقا لأوامر الدفاع وبروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية.

وأكد البرماوي ان قنوات ايصال الشكاوى الخاصة بالأسواق هي: هاتف الشكاوى 065661176 او تطبيقات الهواتف الذكية “تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية” أو صفحة الوزارة على الفيس بوك والموقع الإلكتروني للوزارة.