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الصناعة تطرح عطاء إدارة وتنظيم نقل الحبوب والبضائع من العقبة

منذ 53 دقيقة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

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عمان – الغد- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء إدارة وتنظيم عمل الشاحنات المتعاقدة مع الوزارة لنقل الحبوب والبضائع من منطقة العقبة الى كافة المستودعات والصوامع والمطاحن داخل المملكة.

ودعت الوزارة من خلال موقعها الالكتروني، الراغبين في الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 160 دينارا غير مستردة.

واشار اعلان الوزارة الى أن اخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 6 تشرين الاول المقبل.

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