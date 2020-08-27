أخبار محليةاقتصاد

“الصناعة” تطلق خدمة حجز المواعيد المسبقة إلكترونيا

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات وللمحافظة على السلامة العامة خاصة في الظروف الحالية أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خدمة جديدة بحجز موعد مسبق الكترونيا حيث يستطيع اي شخص حجز الموعد الكترونيا” لغايات اجراء أي معاملة داخل الوزارة وذلك من خلال الدخول الى الرابط www.mowid.mit.gov.jo.
ودعت الوزارة المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة التي توفر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

مقالات ذات صلة

100 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أمريكا

منذ ساعتين
إغلاق محلات بعمان

إغلاق 3400 منشأة ومخالفة 230 مواطنا

منذ 3 ساعات

493 مليون دينار عجز الميزان التجاري مع منطقة التجارة الحرة العربية

منذ 4 ساعات

عبير تغير مسار حياتها عبر نجاحها وتميزها بمشروع خاص

منذ 15 ساعة
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock