“الصناعة” تطلق خدمة حجز المواعيد المسبقة إلكترونيا

عمان- الغد- بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات وللمحافظة على السلامة العامة خاصة في الظروف الحالية أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خدمة جديدة بحجز موعد مسبق الكترونيا حيث يستطيع اي شخص حجز الموعد الكترونيا” لغايات اجراء أي معاملة داخل الوزارة وذلك من خلال الدخول الى الرابط www.mowid.mit.gov.jo.

ودعت الوزارة المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة التي توفر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.