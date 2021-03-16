“الصناعة”: تعليق الدوام في مراقبة الشركات والسجل التجاري اليوم

عمان- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تعليق الدوام في دائرة مراقبة الشركات ومديرية السجل التجاري اليوم الثلاثاء لغايات اجراء عمليات التعقيم بعد اصابة بعض الموظفين بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان، الى استمرار العمل في باقي مديريات الوزارة في المركز والمحافظات.

وقالت إن الخدمات الالكترونية التي تقدم من خلال دائرة مراقبة الشركات ومديرية السجل التجاري متاحة للمواطنين لإنجاز بعض المعاملات.- (بترا)