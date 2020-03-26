“الصناعة” تواصل تكثيف الرقابة على الاسواق وتتوعد المخالفين

طارق الدعجة

عمان- أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي تواصل حملات تكثيف الرقابة ومتابعة الأسواق للتأكد من توفر جميع السلع بأسعار مقبولة.

وبين البرماوي في تصريح لـ”الغد” أن عمليات تكثيف الرقابة ستشمل ايضا محال بيع الخضار والفواكه لتأكد من التزامها بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة مسبقاً.

واكد البرماوي أن فرق الرقابة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل محال يخالف التعليمات.

وجدد التأكيد توفرة مخزون استراتيجي من مختلف المواد التموينية ويتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة.

وكانت الوزارة قررت الاسبوع الماضي تحديد سقوف سعرية للحوم الدجاج الطازج والمجمد والنتافات شاملة ضريبة المبيعات كحد أعلى ليتم التنافس دونه.

كما شمل القرار أصناف من الخضار البطاطا و خيار بندورة والكوسا و باذنجان عجمي والبصل الناشف.

وحسب القرار فإن السقوف السعرية على النحو التالي: دجاج طازج سعر الكيلو غرام الواحد دينارين ، ودجاج النتافات سعر الكيلو غرام 1.40 دينار والدجاج المجمد 1.70 دينار.

كما تم تحديد سعر بيع كيلو البطاطا 45 قرشا وسعر كيلو البندورة40قرشا والخيار 50قرشا والكوسا 65قرشا والباذنجان العجمي 40 قرشا والبصل الناشف 50قرشا.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، قال امس إنه تم إغلاق أكثر من 20 منشأة لمخالفتها للتعليمات، مضيفا أنه في حال تجاوز السقوف السعرية سيكون هناك إغلاقات للمحال التجاريّة