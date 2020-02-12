“الصناعة”: دراسة مقارنة لأسعار السلع المشمولة بتخفيض الضريبة

عمان- الغد – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري “إن الوزارة ستجري دراسة مقارنة لأسعار السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات مؤخرا خلال الأسابيع المقبلة لمعرفة مدى انعكاس هذا التخفيض على الأسعار.

وأضاف الحموري، في رده على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية جاء حرصا من الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أهمية تجاوب القطاعات التجارية مع القرار وعكسه على الأسعار في السوق المحلي.

وأشار الى أن الوزارة تراقب بشكل يومي أسعار مختلف السلع الأساسية من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها فرق الرقابة وتشمل مناطق المملكة كافة، مؤكدا أن الوزارة تحرص على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها لأسباب غير مبررة.

وبين الوزير الحموري أنه يتم في بعض الحالات تحديد سقوف سعرية لبعض السلع بعد سلسلة من الإجراءات والتحاور مع الجهات المعنية من القطاع الخاص.

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي تخفيض الضريبة على مجموعة سلع ما أثار موجة من الانتقاد آن ذاك بسبب تدني نسب التخفيض مقارنة مع ما يطالب به الناس من تخفيض حقيقي لأسعار السلع التي يصعب شراؤها بسبب تدني مستويات الدخول.

وشملت التخفيضات الضريبية مواد مثل الألبان والأجبان، الخضار والفواكه، اللوازم المدرسية، المعلبات والمواد المحضرة، الحبوب والمعلبات.

وأظهر مسح محدود أجرته “الغد” أول من أمس في العاصمة أن أسعار الألبان وبعض المعلبات الأساسية مثل الفول والحمص بقيت مستقرة رغم شمولها بقرار تخفيض ضريبة المبيعات عليها اعتبارا من بداية الشهر الحالي. حيث كان من الفترض أن تنخفض أسعار الألبان بمقدار 6 قروش للعبوة الواحدة التي يبلغ سعرها 1.25 دينار بينما كان من المفترض ان ينخفض سعر العبوة التي يبلغ سعرها 1 دينار بمقدار 5 قروش. كما كان من المفترض أن تنخفض أسعار اللبنة بمقدار 14 قرشا للعبوة التي يبلغ سعرها 2.75 دينار. -(بترا: نضال شديفات)