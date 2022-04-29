الصناعة والتجارة: الرقابة على الأسواق مستمرة خلال العيد

أكدت وزارة الصناعة والتجارة، الجمعة، أن دورها الرقابي خلال عطلة عيد الفطر التي تبدأ الاثنين وحتى الخميس المقبلين “مستمر”، مشيرة إلى أن “التركيز ينصب للاطمئنان على وفرة كافة السلع التموينية”.

وقال الناطق باسم الوزارة ينال برماوي لـ “المملكة”، إن الوزارة “تتابع الالتزام بقانون وزارة الصناعة والتجارة والوقوف على أي تغيرات سعرية على أسعار المواد التموينية”، لافتا النظر إلى أن “عمليات الرقابة مستمرة وتشمل كافة المحلات التجارية وبشكل خاص محلات بيع المواد الغذائية والألبسة والحلويات والمطاعم” إضافة إلى “متابعة عمل قطاع الملابس ومحطات المحروقات حتى تضمن الوزارة توفر كافة السلع واحتياجات المواطنين خلال عطلة العيد”.