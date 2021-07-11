“الصناعة والتجارة” تؤكد ضرورة المحافظة على استقرار أسعار الأضاحي

عمان-الغد- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضرورة المحافظة على استقرار أسعار الأضاحي وعدم المغالاة فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية والتي حددتها التشريعات الناظمة للسوق بخاصة قانون الصناعة والتجارة وقانون المنافسة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأحد أنه واستنادا الى بيانات وزارة الزراعة توجد اعداد كبيرة من الاضاحي في المملكة في فترات سابقة سواء البلدية أو المستوردة من مناشيء مختلفة.

ووجهت الوزارة مراقبي الأسواق في كافة محافظات المملكة الى تشديد الرقابة على أماكن بيع الاضاحي ومراقبة أسعارها ومقارنتها بأسعار العام الماضي حيث سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال المغالاة فيها.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن حالات المغالاة في أسعار الاضاحي على هاتف رقم (065661176).