” الصناعة والتجارة” تؤكد وفرة السلع التموينية وتدعو لعدم التهافت على الأسواق

عمان – أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي وفرة المواد التموينية في الأسواق المحلية وهنالك مخزون كاف منها.

ودعا البرماوي المواطنين لعدم التهافت على المحلات التجارية والمخابز ومحطات المحروقات ولا داعي للمبالغة في عمليات الشراء باعتبار أن جميع المواد التموينية متوفرة.

وقال إن الوزارة تتابع أوضاع السوق أولا بأول من خلال جولات ميداينة على الأسواق في كافة المحافظات إضافة إلى استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف الطوارئ في مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات.

وبين البرماوي أن الوزارة أوعزت للمخابز للتزود بمادة الطحين لتلبية احتياجاتها لمدة لا تقل عن 3 أيام واتخاذ الإجراءات اللازمة لادامة عملها.

شهدت أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية منذ ساعات الصباح الباكر من يوم أمس اقبلا كبيرا على شراء السلع الغذائية والأساسية، لاسيما تأثر المملكة بمنخفض جوي قطبي عميق اعتبارا من عصر أمس.

وقال الناطق الإعلامي للمؤسسة محمد القيسي لـ”الغد” إن أسواقا المؤسسة شهدت أمس تهافتا من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية والأساسية مشيرا الى ان الطلب تركز في سلع واسعة منها الحبوب والبقوليات والارز والسكر والمعلبات والحليب ومواد التنظيف.

وأكد القيسي توفر جميع السلع الغذائية والأساسية بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين حيث يتم تزويد فروع المؤسسة من مختلف السلع بشكل مستمر.

إلى ذلك أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات استعداداتها للمنخفض الجوي المتوقع تعزيزاً للمهام التي تمارسها بشكل مستمر للحفاظ على مصالح المشتركين.

وقالت الهيئة في بيان أمس، إنها وحرصا منها على ضمان جودة خدمات الاتصالات واستمرارها في مختلف الظروف، طالبت مشغلي شبكات الاتصالات منذ بداية العام بزيادة تدعيم مواقع المقاسم والاتصالات السلكية واللاسلكية بمصادر كهرباء بديلة واحتياطية مثل مولدات الطاقة والبطاريات لضمان عدم انقطاع خدمات الاتصالات الناجمة عن انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات والتدابير الفنية التي تضمن ذلك.

وأضافت انها تقوم بالتأكد من جاهزية غرف عمليات شبكات شركات الاتصالات والفرق الفنية المخصصة للتعامل مع أعطال الشبكات لجميع مشغلي الشبكات الخلوية والثابتة، وغرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة الأعطال وحلها بالسرعة القصوى لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لجميع المواطنين بكفاءة عالية. وبينت أنها وبالتنسيق مع مشغلي شبكات الاتصالات مستعدة لأي طارئ خلال المنخفض الجوي من خلال فريق عمل مشترك لمعالجة أية حوادث قد تطرأ وتتطلب التدخل الفوري.

واوضح القيسي ان العروض المخفضة التي أعلنت عنها المؤسسة بداية الأسبوع الحالي وتستمر حتى الخميس وشملت 250 سلعة غذائية واساسية اسهمت بشكل كبير في زيادة الاقبال على أسواق المؤسسة.

من جهته أكد، الناطق الاعلاميّ باسم مؤسسة المواصفات والمقاييس سالم الجبور، إن المؤسسة ستستمرّ باستقبال ومتابعة شكاوى وملاحظات المواطنين خلال أوقات تعليق الدوام جرّاء الأحوال الجويّة السائدة.

وأضاف الجبور بأن كوادر الرقابة على المحروقات ستستمرّ بجولاتها التفتيشيّة على وكالات الغاز ومحطّات الوقود وصهاريج الديزل خلال العطلة المرافقة للمنخفض الجويّ.

وبيّن أن المؤسسة تستقبل الشكاوى على هاتف و”واتساب” الشكاوى الموحّد (065301243) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق “بخدمتكم” وعبر منصّة “سند جو” على الرقم (065008080)، داعياً المواطنين إلى عدم التردد في تقديم شكاواهم للمؤسسة، مشيراً إلى وجود تعاون مع كافّة الجهات الرقابيّة الحكوميّة، خدمة للمواطنين.

وأوضح الجبور أن المؤسسة استقبلت منذ بدء العام الحالي (70) شكوى في قطاع المحروقات، تنوّعت ما بين الشكوى من الخلط بالماء أو التلاعب بالعدادات للسولار والكاز والبنزين بنوعيه أوكتان (90-95)، أو الشكوى من نقص الوزن أو الخلل في الصمام لاسطوانات الغاز، وتمّت متابعة الشكاوى جميعها ضمن الإطار الزمنيّ المخصص لذلك.

ونوّه الناطق باسم المؤسسة إلى أن كوادر الرقابة الحدودية التابعة للمؤسسة ستواصل عملها كالمعتاد في المراكز الجمركية، وعبر نظام الورديات على مدار (24) في بعض المراكز.