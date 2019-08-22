” الصناعة والتجارة ” تبحث التحديات التي تواجه قطاع التأمين



عمان – الغد- ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري اجتماعا في الوزارة اليوم لبحث التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع التأمين في المملكة بحضور الامين العام للوزارة يوسف الشمالي ومحافظ العاصمة وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين وعدد من الشركات.

وتم خلال الاجتماع التباحث في شؤون قطاع التأمين وسُبل النهوض به بما يكفل قيامه بدوره الأمثل في توفير التغطية التأمينية المتطورة للمواطنين وممتلكاتهم وفي نفس الوقت زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تم بحث التحديات التي تواجهها شركات التأمين خاصة فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي للمركبات والاعتداءات التي حدثت مؤخراً على بعض شركات التأمين، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق الأمني المباشر ما بين شركات التأمين والأجهزة الأمنية والحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم التأكيد على اللجنة المشتركة ما بين إدارة التأمين في الوزارة والاتحاد الأردني لشركات التأمين لدراسة موضوع التأمين الالزامي للمركبات بكافة حيثياته وتقديم التوصيات ليتم دراستها من قبل الوزارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.