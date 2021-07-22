” الصناعة والتجارة” تحرر 45 مخالفة تموينية

عمان – الغد- تواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ أمس أي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حملاتها الرقابية المكثفة على كافة المنشآت التجارية لمتابعة التزامها بأوامر الدفاع وخاصة ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم حدوث الاكتظاظ داخل المحلات للوقاية من وباء كورونا.

وتتركز عمليات الرقابة على المطاعم ومتابعة اجراءات السلامة العامة والإلتزام بقوائم الأسعار المعتمدة حسب الأصول كما تم الكشف على بعض المخابز ومدى التزامها بتوفير الخبز ومسافات التباعد داخل تلك المنشآت.

وقد حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوم أمس الاربعاء وفي كافة محافظات المملكة 45 مخالفة وتم اغلاق محل العاب إلكترونية لعدم الالتزام بأوامر الدفاع ومخالفة قانون الصناعة والتجارة.

وبحسب تقرير لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم فقد تم تحرير 27 مخالفة لأفراد لعدم ارتداء الكمامة و مراعاة مسافات التباعد ومخالفة 8 منشآت واغلاق منشأة لعدم الالتزام بأوامر الدفاع بالإضافة الى زيارة 444 منشأة.

كما تم تحرير 10 مخالفات لمنشآت لمخالفتها قانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتوزعت المخالفات على عدم اعلان سعر وزيادة في أسعار مواد تموينية أساسية كما تم زيارة 444 منشأة للتأكد بالالتزام بقانون الصناعة والتجارة وتنفيذ 22 جولة رقابية.