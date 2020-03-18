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“الصناعة والتجارة” تدرس تحديد سقوف سعرية وتستحدث غرفة طوارئ

منذ 16 دقيقة

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عمان- قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن الوزارة تراقب وبشكل مكثف أوضاع السوق المحلي للتأكد من وفرة السلع، كما ترصد في الوقت نفسه أسعار المواد التموينية.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ان الوزارة استحدثت غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع السوق واستقبال شكاوى المواطنين حول مجريات السوق بخاصة وفرة الكميات والأسعار .
ودعا البرماوي المواطنين الى التعاون مع الوزارة والابلاغ عن أي مخالفات على رقم هاتف الشكاوى 5661176/06 في أي وقت.
وقال، ان الوزارة تدرس حاليا وضع سقوف سعرية للسلع التي ارتفعت اسعارها بشكل غير مبرر منذ يوم أمس وخاصة بعض أًصناف الخضار، داعيا التجار وخاصة تجارة التجزئة الى تخفيض الأسعار وأن الوزارة لن تتهاون باتخاذ الاجراءات اللازمة استنادا لأحكام قانون الصناعة والتجارة .
واكد البرماوي وفرة السلع بكميات كبيرة في السوق خاصة من الخضار والفواكه وان الارتفاع الذي حدث لبعض الأصناف غير مبرر وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
–(بترا)

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