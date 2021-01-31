“الصناعة والتجارة” تدعو المنشآت المشمولة بخطة فتح القطاعات للتقيد بالتعهد المطلوب

عمان –أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضرورة التزام الجهات المشمولة بالحزمة الثانية من خطة فتح القطاعات وبموجب البلاغ رقم 21 الصادر عن رئيس الوزراء اعتبارا من يوم غد الاثنين الاول من شباط 2021 بابراز التعهد المطلوب لالتزام المنشأة بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعلميات وبرتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية المتعلقة بالسلامة العامة التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة وذلك في مكان بارز داخل المنشأة .

ودعت الوزارة المواطنين للابلاغ عن المنشآت المخالفة والتي لا تبرز ذلك التعهد لمرتاديها وذلك لتعزيز اجراءات الوقاية من فايروس كورونا وذلك على هاتف الشكاوى الخاص بالوزارة رقم 5661176/06أو من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك حفاظا على سلامتهم .

وتشمل الحزمة الثانية من خطة فتح القطاعات مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمراكز والاكاديميات الرياضية والأندية الرياضية ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك .