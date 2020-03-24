الصناعة والتجارة: تزويد مخابز المملكة كافة بالطحين

عمان- قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي، إن العمل في المخابز يسير بانتظام دون أية عوائق، وإن مخزون الطحين والمواد الأولية اللازمة بأمان.

وأضاف الحموي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن اليوم الأول من توزيع الخبز على المواطنين سيكون تجربة جديدة على الجميع، مبينا أن أغلب تصاريح المخابز صدرت، والعمل جار لإصدار تصاريح البقية.

واوضح أن النقابة تدرس آلية لإنتاج وتوزيع الخبز الخالي من القمح الخاص بمرضى حساسية القمح.

بدورها اكدت وزارة الصناعة والتجارة، انه تم تزويد مخابز المملكة كافة بمادة الطحين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ينال البرماوي، إنه تم تزويد مخابز المملكة كافة بالطحين، مشيرا الى ان آلية البيع ستكون كما اعلنتها الحكومة يوم أمس الاثنين، حيث يتم ايصال مادة الخبز للمواطنين والقاطنين في جميع المناطق عن طريق حافلات وسيارات تم تجهيزها من قبل الامانة، ولن يسمح بالبيع المباشر من المخابز للمواطنين.-(بترا)