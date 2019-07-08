“الصناعة والتجارة” تشكل لجنة لدراسة أسعار وكلف إنتاج الألبان

عمان- الغد- قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنها تتابع حاليا المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عدد من منتجي الألبان برفع أسعار منتجاتهم اعتبارا من اليوم.

وأضافت الوزارة أنها شكلت لجنة برئاستها وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لاحتساب كلف انتاج الألبان وهوامش الربح المتحققة من خلالها.

وقالت الوزارة في بيان إنها ستتخذ الاجراءات المناسبة حيال أسعار الألبان في ضوء نتائج الدراسة التي ستخلص اليها اللجنة.

وفيما يتعلق بالحديث عن اتفاق عدد من الشركات على زيادة الأسعار قالت الوزارة انها تدرس ايضا قانونية هذا الاتفاق ومدى اتفاقه او مخالفته لأحكام قانون المنافسة.

وأكدت الوزارة أنها لا تسمح بأي ارتفاعات غير مبررة على الأسعار كما أن قانون المنافسة يحظر اي اتفاقات لزيادة الأسعار مشيرة الى أن قانون الصناعة والتجارة يعطيها الحق التدخل بقوة لضبط السوق من اي حالات شطط في الاسعار وتحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مبرر.