“الصناعة والتجارة” تطرح عطاء منظومة مراقبة

عمان- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء توريد وتركيب منظومة مراقبة لمستودع اعلاف (بصيرا -الطفيلة، والجيزة- عمان، وام الرصاص وذيبان- مأدبا، ومكتب صناعة وتجارة وتموين الرمثا)، وإضافة كاميرات في مديريتي اربد ومأدبا.

ودعت الوزارة عبر موقعها الالكتروني اليوم الخميس، الراغبين في الاشتراك من اصحاب الاختصاص الى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 25 ديناراً غير مستردة.

واضافت ان آخر موعد لقبول العروض هو 5 تموز المقبل.-(بترا)