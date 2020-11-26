“الصناعة والتجارة” تلغي السقوف السعرية لخمسة أصناف من الخضار

عمان- الغد– قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي إلغاء قرار تحديد سقوف سعرية لخمسة أصناف من الخضار شملت البندورة والبطاطا والخيار والكوسا والباذنجان اعتبارا من صباح السبت المقبل.

وجاء القرار بعد انخفاض أسعار تلك الأصناف وزيادة الكميات الموردة للسوق.

واكدت الوزارة أنها ستبقى تراقب الأسعار وفي حال حدوث مبالغة وارتفاعا غيرر مبرر سيتم تحديد سقوف سعرية.

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