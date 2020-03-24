الصناعة والتجارة توزع 500 طن من الطحين في المفرق

حسين الزيود

المفرق – وزعت مديرية الصناعة والتجارة كميات كبيرة من الطحين في محافظة المفرق اليوم، وصلت إلى 500 طن، مقارنة مع الحصة الشهرية التي التي بلغت 103 أطنان للشهر الماضي، بحسب مدير صناعة وتجارة المفرق المهندس فتحي البشابشة.

وبين البشابشة، أن المديرية زادت من كميات الطحين التي تم توزيعها على مخابز المحافظة اليوم بهدف تمكينها من تلبية متطلبات المواطنين بعد توقفها خلال الأيام الماضية.

من جهته قال رئيس بلدية الرويشد محمد عايد الغياث، أن البلدية تعاملت مع توزيع الخبز بواسطة مركباتها على 430 أسرة من العائلات المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية.

واشار الغياث إلى أن البلدية توكلت بعملية إيصال مادة الخبز مجانا إلى تلك الأسر التي تستفيد من صندوق المعونة الوطنية والتي تنتشر بكافة أرجاء لواء الرويشد.