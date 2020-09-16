“الصناعة والتجارة” جوائز المنشآت التجارية تتم تحت المراقبة

عمان- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان جميع المنشآت ملزمة بتطبيق اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحة ان السحوبات على الجوائز بالمنشآت التجارية تتم بإشراف ومشاركة مندوب من الوزارة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي في تصريح لـ (بترا) اليوم الاربعاء، ان العروض والتنزيلات حق للمحلات التجارية على اختلافها شريطة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتمثلة بارتداء الكمامات من قبل العاملين والزبائن ومراعاة التباعد الاجتماعي .

وأضاف ان ذلك يأتي بهدف منع التزاحم من المواطنين على العروض الترويجية وسحوبات الجوائز التي تجريها المحلات والمجمعات الكبرى وحمايتهم من عدوى فيروس كورونا.

وشدد البرماوي على ان عمليات الرقابة تتم يوميا وبشكل مكثف على مختلف المنشآت لمتابعة مدى التزامها بأمر الدفاع 11 وإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية، موضحا انه منذ اجراءات فرض الحظر في اذار الماضي تم اغلاق اكثر من 4 الاف منشأة وتوجيه مخالفات لأكثر من الف مواطن لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.

يشار الى ان عمليات الرقابة تتم من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ذات العلاقة.

بترا