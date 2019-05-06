“الصناعة والتجارة”: رقابة مكثفة على الأسواق وتحديد سقوف سعرية

عمان- الغد- قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنها تقوم بمراقبة أسعار السلع الغذائية والكميات المطروحة في السوق ضمن جولات رقابية مكثفة للتأكيد على استقرارها وعدم ارتفاعها.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الأسعار تميل بشكل عام الى الاستقرار في ظل وفرة الكميات والمنافسة الشديدة بين المحلات التجارية والتخفيضيات التي أجرتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية على أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت معلومات تفيد بحدوث ارتفاعات على أسعار بعض أصناف اللحوم الحمراء حيث تم الطلب من الموردين زيادة الكميات المطروحة في السوق بما في ذلك “الذبحيات في مسلخ أمانة عمان” في ضوء ارتفاع الطلب مع بداية الشهر الفضيل.

وبينت الوزارة أنها تتحقق من صحة تلك المعلومات و تدرس أيضا الأسباب التي أدت الى ارتفاع تلك الأصناف وفي حال تبين وجود مغالاة فيها سيتم تحديد سقوف سعرية لحماية المستهلكين استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لوزير الصناعة والتجارة بموجب القانون.

وأشارت الوزارة إلى وجود العديد من الخيارات أمام المواطنين من مختلف السلع الغذائية بما فيها اللحوم الحمراء سواء المحلية أو المستوردة من الخارج من مناشيء مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن فرق الرقابة تقوم بضبط وتحرير المخالفات بحق التجارة المخالفين.

وأكدت الوزارة مجددا وفرة السلع بكميات كبيرة في الأسواق وإستقرار الأسعار ودعت المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على أرقام الهواتف التالية :

هواتف شكاوى الأسواق

المحافظة رقم الهاتف

العاصمة / عمان 065661176

اربد 027277715

المفرق 026232368

الزرقاء 053985711

جرش 026341664

مأدبا 053248146

الكرك 032353898

الطفيلة 032241191

معان 032132195

العقبة 032019467

عجلون 026422181

البلقاء 053554831

كما يمكن التواصل على منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالوزارة :

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