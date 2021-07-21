لا موافقة على رفع أسعار وجبات الدجاج بالمطاعم الشعبية

عمان- تلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين طلبا من نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية لإعادة النظر بأسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية ورفعها على ضوء تغير كلف مدخلات المطاعم.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، على ضوء عدم الموافقة على رفع الأسعار، قامت الوزارة بعقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لبحث البدائل الممكنة وجمعت الشركات الموردة للدجاج الطازج والنقابة بهدف التوصل الى معادلة توفيقية بينهم شريطة عدم المساس بالأسعار للمستهلك.

وبحسب البيان فأن الوزارة تقوم بمتابعة هذا القطاع وغيره من القطاعات، وتتحقق من البيانات المتعلقة بالتكاليف والأرباح والأسعار، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ اللازم.

وتجدر الإشارة إلى أن المطاعم المصنفة بالمطاعم الشعبية معفاة من ضريبة المبيعات، وتخضع الوجبات التي تباع فيها لسقوف سعرية محددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهي منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط:

https://mit.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/Prices_/combinepdf.pdf

وتتلقى الوزارة الشكاوى على هاتف رقم 5661176 في حال البيع من قبل المطاعم الشعبية بأعلى من السعر المحدد. -(بترا)