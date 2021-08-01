“الصناعة والتجارة”: مخالفة 36 منشأة تقدم أرجيلة داخل صالات مغلقة

عمان -الغد – حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا أمس السبت 184 مخالفة.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاحد فقد تم مخالفة 10 منشآت لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و113 مخالفة لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

كما تم تحرير 36 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و16مخالفة لعدم وجود لوحات ارشادية في مراكز تجارية.

وتوزعت المخالفات على محلات أدوات منزلية وكهربائية وكوفي شوب ومطاعم شعبية ومحلات ملابس ومحلات سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.

وبحسب البيان فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 1768 منشأة أمس السبت.

وشملت الجولات الرقابية أكاديميات ومراكز رياضية ومسابح” داخلية” في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو وسنوكر ومحلات مواد تموينية ومجمعات تجارية ومنشآت أخرى في عدة مجالات.

كما تم تحرير (1043) مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.

وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا” من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.