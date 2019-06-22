“الصناعة والتجارة”: مزيد من الانخفاض على أسعار الدجاج

عمان- الغد- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاض أسعار الدجاج، اليوم السبت، سواء الطازج أو الحي المباع من خلال النتافات وذلك من خلال رصد الأسعار في كافة المحافظات .

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنها نفذت اليوم من خلال مراقبي الأسواق 14 جولة رقابية شملت 280 منشأة تجارية تبيع الدجاج الطازج والنتافات في مختلف المحافظات حيث تبين انخفاض واضح على أسعار الدجاج .

وأضافت الوزارة أن أسعار دجاج النتافات تراجع اليوم ليباع بسعر يترواح بين 155 إلى 167 قرشا في عشر محافظات وبيع بسعر 170 قرشا في محافظتي العاصمة والعقبة وبمعدل سعر بلغ 162 قرشا للكيلو فيما تراوحت أسعار الدجاج الطازج بين دينارين و220 قرشا وبمعدل سعر بلغ 215 قرشا للكيلو .

وتوقعت الوزارة أن تواصل الأسعار الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة في ضوء زيادة الكميات المنتجة والاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من وقف تصدير بيض التفريخ وعمليات التصدير وعمليات الرقابة المكثفة على محلات بيع الدجاج الطازج والنتافات.