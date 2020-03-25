“الصناعة و التجارة” تضع آلية لاستمرار تزويد السوق بالمواد التموينية

عمان- الغد – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن الوزارة أعدت آلية مسبقا تضمن استمرار تزويد المحلات التجارية وخاصة السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة في مختلف المحافظات باحتياجاتها من مختلف السلع التموينية والمسلتزمات الأساسية .

وأضاف د. الحموري في تصريح صحفي اليوم أنه تم مسبقا منح تصاريح خاصة لتنقل موردي المواد التموينية الى المحلات التجارية وذلك لادامة توفر السلع التموينية بالسوق .

وقال أنه تم أيضا منح التصاريح اللازمة للمولات والمتاجر الكبرى للتزود بالمواد التموينية والسلع الأساسية بحيث يسمح لها بايصال تلك السلع الى منازل المواطنين حسب الطلب .

وأكد د. الحموري أن الوزارة ستراقب حركة المحلات التجارية وخاصة البقالات والمحلات التجارية المنتشرة في الأحياء للتأكد من وفرة السلع واستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها .

كما أكد أهمية تعاون الجميع من تجار ومواطنين لضمان انسيابية السلع وتوفرها في البقالات والمحلات التجارية الموجودة في الأحياء وضمن متطلبات المحافظة على السلامة العامة .

وفي سياق متصل د. الحموري قال أنه تم السماح للمخابز للبيع المباشر للمواطنين حتى الساعة السادسة مساء مشيرا الى توفر الطحين للمخابز بكميات كبيرة واستمرار المطاحن في عملها كالمتعاد.

وأكد مجددا وفرة المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية ويتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة.