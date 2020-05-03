“الصناعة و التجارة” تغلق 7 مولات كبرى لمخالفتها متطلبات السلامة العامة

عمان- الغد – أغلقت وزارة الصناعة والتجارة و التموين 7 مولات كبرى في العاصمة عمان وذلك لعدم التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة وخاصة عدم التقيد باشتراطات التباعد الجسدي بين المتسوقين.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن فرقا رقابية خاصة تضم مختصين من وزارتي الصناعة و التجارة و التموين والعمل والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأمانة عمان والبلديات تقوم بحولات تفتيشية على المنشآت المصرح لها بالعمل للتحقق من التزامها بتدابير السلامة العامة والوقاية الصحية .

وأكدت أن لا تهاون اطلاقا مع المحلات التجارية والمنشآت المخالفة لمتطلبات السلامة العامة والتي تشمل التباعد الجسدي بين المستوقين وعدم الاكتظاظ وتوفير مستلزمات التعقيم والقفازات وغيرها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية أيضا بكل من لا يلتزم بتلك التدابير