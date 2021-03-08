“الصناعة”: 171 مخالفة لمنشآت و358 لأفراد لمخالفة أوامر الدفاع

شملت 33 مطعما و82 محل مواد تموينية و20 محل أدوات منزلية و9 كوفي شوب وغيرها

عمان–الغد- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 لمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية خلال أسبوع وللفترة 28/2-6/3/2021 “171 ” مخالفة لمنشآت و”358” لأفراد خلال تواجدهم داخل المنشآت لعدم التقيد بأوامر الدفاع وتلك المتطلبات والتي تشمل ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ حيث شملت الجولات الرقابية نحو 14020 منشأة.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاثنين باعتبارها الجهة المنسقة لأعمال الجهات الرقابية المكلفة فقد شملت تلك المخالفات محلات سوبر ماركت وخضار ومواد تموينية بواقع 82 منشأة و33 مطعما سياحيا وشعبيا و20 محلا لبيع أدوات كهربائية و9 كوفي شوب و26 مصانع ومشاغل ومحلا لبيع الدواجن وغيرها.

وأشارت الوزارة الى أن الجهات الرقابية تواصل عمليات الرقابة المكثفة في كافة مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية.

وقد نفذت الجهات الرقابية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 (وتشمل 13 وزارة وجهة حكومية)، وذلك بعد صدور أمر الدفاع 20 وللفترة من 25/10/2020-6/3/2021 نحو 280631 ألف زيارة لمنشآت مختلفة في مختلف مناطق المملكة.

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاثنين، باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20، فقد تم مخالفة واغلاق حوالي 4272 منشأة من مختلف القطاعات، فيما تم تحرير مخالفات بحق 6944 مواطنا، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال الفترة المشار اليها.