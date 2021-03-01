“الصناعة”: 232 مخالفة لمنشآت و525 لأفراد خلال أسبوع لمخالفة أوامر الدفاع

شملت 38 مطعما و77 محل مواد تموينية واماكن صرافة ودور حضانة و33 كوفي شوب وغيرها

عمان –الغد- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 لمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية خلال أسبوع وللفترة 21/2-27/2/2021 “232 ” مخالفة لمنشآت و525 لأفراد خلال تواجدهم داخل المنشآت لعدم التقيد بأوامر الدفاع وتلك المتطلبات والتي تشمل ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ حيث شملت الجولات الرقابية نحو 16500 منشأة

وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاثنين باعتبارها الجهة المنسقة لأعمال الجهات الرقابية المكلفة فقد شملت تلك المخالفات محلات سوبر ماركت وخضار ومواد تموينية بواقع 77 منشأة و38 مطعما سياحيا وشعبيا و37 محلا لبيع أدوات كهربائية ومحل صرافة و33 كوفي شوب و41 مصانع ومشاغل ودار حضانة ومحلا لبيع الدواجن وغيرها.

وأشارت الوزارة الى أن الجهات الرقابية تواصل عمليات الرقابة المكثفة في كافة مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية.

واظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن عدد المنشآت التي تمت زيارتها منذ صدور امر الدفاع 20 وحتى السابع والعشرين من الشهر الماضي بلغ حوالي 267 ألف منشأة في مختلف القطاعات وتم مخالفة 41 الفا منها فيما تم تحرير مخالفات بحق حوالي 6600 مواطن لمخالفة أوامر الدفاع.