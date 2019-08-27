الصندوق الأردني للريادة يستثمر في شركة “ميكال”

إبراهيم المبيضين

عمان – أعلن الصندوق الأردني للريادة رسميا أمس عن استثماره في شركة “ميكال” الريادية الأردنية، ليسجل الصندوق ثاني استثماراته في الشركات الناشئة الاردنية منذ انطلاقته الرسمية في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2018.

وشركة “ميكال” هي شركة أردنية متخصصة في تصميم المنتجات المبتكرة وتسويقها إلكترونيا تم تأسيسها من قِبل رائدة الأعمال توجان عون الله، والصندوق الأردني للريادة يهدف الى تشجيع الإستثمار في الشركات الريادية الأردنية، ودعم الشركات الناشئة التي تمتلك إمكانات نمو عالية.

ويأتي استثمار الصندوق في :ميكال” ضمن جولة استثمارية قادتها “إبتكار”، التي تعد شركة استثمارية مختصة بالشركات الإبداعية التي يقودها الشباب. واعرب مدير عام الصندوق الأردني للريادة ليث القاسم عن سعادته باتمام الصندوق ثاني استثماراته وعن قراره بالاستثمار في شركة ميكال، وقال في بيان صحفي أمس إن قرار الاستثمار في الشركة جاء “لابتكاراتها العالية وجودة تصاميمها وتأثير حملاتها التسويقية وانعكاسها إيجابا على قدرتها التنافسية محليا وإقليميا ودوليا وعلى زيادة فُرصها في التوسع والانتشار”.

ونقل البيان الصحفي عن المدير التنفيذي لشركة “ميكال” توجان عون الله قولها: “انطلاقا من ايماني بان الفن هو اللغة الوحيدة التي يسهل وصولها لاي شخص دون تمييز، استطاعت شركة “ميكال” ان تنال الصداره كشركة محليه “اون لاين” متخصصة في مجال تصميم الاكسسوارات الرجالية وهدايا الشركات وكما استطاعت ان تنال اعجاب قاعدة جماهرية كبيرة خلال فترة قصيرة جدا، المستقبل واعد لدخول أسواق جديدة وطموحنا ان تصبح ميكال شركة عالمية خلال الفترة القادمة.”

والصندوق الأردني للريادة، شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض برأسمال قدره 98 مليون دولار، وبتمويل من البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار.

ويهدف الصندوق بشكل عام إلى تقليص الفجوات التمويلية للشركات الناشئة والقائمة وتعزيز التمويل المتوفر لدى الصناديق الاستثمارية القائمة والناشئة المحلية والاقليمية التي ترغب في الاستثمار في الشركات الناشئة والمتوسطة داخل المملكة.

وتتمثل طريقة عمل الصندوق في السوق الأردني في مسارين رئيسيين هما دعم الاستثمار (المباشر وغير المباشر) في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحسين وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

ويسعى الصندوق من خلال عمله على هذين المسارين الى المساهمة في خلق بيئة ريادة أعمال أردنية جاهزة ومحفزة للاستثمار في الشركات الناشئة والقائمة الأردنية.