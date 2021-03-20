الصندوق التعاوني للاطباء: الغاء العقود الفردية مع شركات التأمين

عمان- قال رئيس الصندوق التعاوني للاطباء الدكتور فلاح التميمي، ان العقود الفردية السابقة الموقعة بين الاطباء وشركات التأمين باتت ملغاة بموجب النظام الحالي للصندوق.

واوضح الدكتور التميمي في بيان اليوم السبت، انه تم مخاطبة الشركات وصناديق التأمين بضرورة الالتزام بنظام الصندوق الذي ينص على ان يتم توقيع “العقد الموحد” مع رئيس الصندوق.

واشار الى ان الحاجة للصندوق برزت مع ازدياد حاجة أطباء القطاع الخاص لتحصيل حقوقهم من شركات التأمين، وحق المواطنين بحرية اختيار الطبيب الذي يحتاجونه، مع الحاجة لإيقاف تحكم شركات التأمين بالأطباء، من خلال انشاء شبكات الأطباء المعتمدين وغير المعتمدين.

واضاف ان الأطباء الحاصلين على تصريح ممارسة مهنة الطب من نقابة الأطباء والمجلس الطبي الأردني معتمدين لعلاج أي مواطن على الأراضي الأردنية، وإذا ثبت أي خلل بأداء أي طبيب فنقابة الأطباء وحدها من لها الحق بعدم إعتماده وليس شركات التأمين.

وبين ان تعويم إعتماد الأطباء هو أحد أهداف هذا النظام، وكذلك استيفاء الأطباء لأتعابهم حسب لائحة الاجور المعتمدة من نقابة الأطباء النافذة وسارية المفعول.

واكد التميمي ان نظام الصندوق التعاوني ينصف المرضى والأطباء وشركات التأمين على حد سواء، ويضمن التوزيع العادل للخدمات والأداء والأجور ورفع مستوى العناية الطبية للمواطنين المؤمنين لأنه لن يُفرَض عليهم أي طبيب من أي شبكة معينة.- (بترا)