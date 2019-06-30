الصور الأولى للمصابين الأردنيين في كازاخستان

عمان- الغد- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن سفير الأردن لدى كازاخستان يوسف عبدالغني وصل إلى مكان إقامة المواطنين الاردنيين العاملين في إحدى شركات المقاولات بعد تعرضهم لاعتداء، أمس السبت.

وكتب الصفدي تغريدة بحسابه في “تويتر”، اليوم الأحد، “سفير المملكة مع شبابنا في كازاخستان. الحمد لله كلهم بخير وموجودون في فندق مؤمن بحراسة أمنية. وتتابع السفارة والوزارة مع السلطات الكازاخستانية لحماية حقوقهم وضمان أمنهم. السلطات هناك أكدت لنا أنها اتخذت كل الاحتياطات وأن الأمور هدأت. ننسق أيضا مع مدير الشركة هناك وهو مواطن أردني”.

بدوره قال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة، إن السفير التقى بالمهندسين، وأكد أن جميعهم بخير ويحضون بالرعاية الصحية والاهتمام من السلطات الكازاخية.

ونشر الصفدي والقضاة بحسابهما في “تويتر” صورا للعاملين وقد ظهر على بعضهم آثار الاعتداء.

وكان القضاة صرّح أمس، أن 5 من الاردنيين العاملين في كازاخستان تعرضوا لإصابات طفيفة خلال الأحداث، وتم نقلهم إلى المستشفى وغادروه بعد تلقي العلاج اللازم، وهم بصحة جيدة.

وأكد أن الوزارة تواصلت مع الشركة في كازاخستان وفي عمّان لضمان حصول المصابين على جميع حقوقهم.