الصوص: إعادة الهيبة لـ”صقور الأردن” هدفنا ولدينا جرعة تفاؤل كبيرة

خالد العميري

عمان- كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، وسام الصوص، أن المشاركة الأخيرة في بطولة المنتخبات العربية الرابعة والعشرين، جاءت في إطار التحضير لمواجهتي لبنان وإندونيسيا يومي 24 و27 شباط (فبراير) الحالي، ضمن النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023.

وكان “صقور الأردن” قد غادر البطولة العربية من الدور ربع النهائي بخسارته أمام منتخب لبنان (52-64)، والتي سبقها تعرضه لثلاث خسائر متتالية في الدور التمهيدي أمام منتخبات الإمارات (81-85)، وتونس (56-64) وليبيا (69-81).

وقال وسام الصوص، في بداية حديثه لـ”الغد”: “لا شك أن النتائج التي تحققت ليست المطلوبة، إلا أننا حققنا المكتسبات من خلال تحديد نقاط الضعف، فالمباريات حملت بعض الأمور الإيجابية والكثير من السلبيات، لكن علينا أن نكون واقعيين، تحضيراتنا لم تكن مكتملة”.

وأضاف: “رافقتنا الكثير من الظروف الصعبة خلال المشاركة في البطولة العربية، فالفريق خضع لحصتين تدريبيتين فقط، وهذا لم يمنحنا الوقت الكافي للوصول إلى الجاهزية الخططية الكاملة، كما من الواضح أن الدوري المحلي لم يجهز اللاعبين بدنيا وبالشكل المطلوب”.

واستطرد: “افتقد اللاعبون إلى الروح القتالية، وهذا يعود لضعف عملية التحضير الفني والبدني، لكننا ظهرنا أمام تونس ولبنان بشكل مغاير عن الصورة التي قدمناها أمام منتخبي الإمارات وليبيا، فالغيابات كانت كبيرة ومرهقة لنا”.

وفيما يتعلق بتباين مستويات اللاعبين وعدم تقديمهم الأداء المماثل الذي يظهرون فيه مع أنديتهم المحلية والخارجية، يقول الصوص: “شعرنا بذلك وتحدثنا مع اللاعبين بضرورة إعادة هيبة المنتخب، وشعر اللاعبون بالمسؤولية بعد ظهورهم بشكل متراخٍ”، مشددا على ضرورة تجهيز 25 لاعبا لخلق تنافس أكبر في عملية اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني.

وتابع: “سنحسم خلال اليومين المقبلين قائمة الـ14 لاعبا التي ستمثل المنتخب الوطني في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، وبدأنا تدريباتنا من أمس، لمعالجة الأخطاء، خاصة وأننا عانينا سوء الحظ عند استدعاء اللاعبين والمتمثل في حدوث الإصابات المفاجئة”، متمنيا على الأندية أن تتبنى اللاعبين في عملية التطوير المهاري على مدار العام.

وفيما يتعلق بملف المجنس الأميركي كيفين واير، أجاب: “واير لاعب جيد، لكنه ليس ما يحتاجه المنتخب الوطني في هذه المرحلة، هو ليس باللاعب الهداف”، حيث خاض المجنس كيفين واير 4 مباريات مع المنتخب الوطني في البطولة العربية، وبلغ معدل تسجيله 11.5 نقطة في المباراة الواحدة، ومعدل متابعاته الناجحة 3 ومعدل تمريراته الحاسمة 1.25 ومعدل سرقة الكرة 1.75 ومعدل البلوك شوت 0.5.

وحول مواجهتي لبنان وأندونيسيا، يقول الصوص: “يجب أن نظهر ردة فعل وأن يحمل اللاعبون على عاتقهم مسؤولية الظهور بصورة مشرفة، ننتظر التحاق أحمد الدويري والمجنس دار تاكر وزيد عباس خلال الساعات الـ72 المقبلة، ونراقب تطورات إصابة موسى العوضي وهاشم عباس، حظوظنا كبيرة ولدينا جرعة تفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابية”.

وأتم حديثه بالقول: “علينا دعم اللاعبين، النتائج الأخيرة لا تعبر عن الطريق الذي تمر به كرة السلة الأردنية، لكنها مؤشر لنا لبحث كيفية التخطيط الصحيح للمستقبل”.