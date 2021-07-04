الصوص يُطالب بتأهيل المدرب المحلي.. قبرص تعتذر عن عدم المشاركة

خالد العميري

عمان- تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

قبرص تعتذر ودعوة منتخبات جديدة

علمت “الغد”، من مصادر موثوقة، أن اتحاد كرة السلة، وجه دعوات جديدة لعدد من المنتخبات العربية، للمشاركة في النسخة العاشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، التي ستقام خلال الفترة من 25 تموز (يوليو) الحالي إلى 3 آب (أغسطس) المقبل، في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في النسخة الثلاثين من نهائيات كأس آسيا لكرة السلة، التي ستقام في الفترة من 17 إلى 29 آب (أغسطس) المقبل في العاصمة الأندونيسية “جاكرتا”.

وانضمت قبرص إلى أنغولا في قائمة المنتخبات المعتذرة عن عدم المشاركة في بطولة كأس الملك عبدالله الثاني، التي ستشهد السماح بحضور الجمهور في المدرجات ضمن النسبة التي أقرتها الحكومة مؤخرا (30 %)، مع مراعاة ضوابط صحية صارمة.

معتوق يراقب عباس وتاكر وينتظر الدويري

كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية، مروان معتوق، أن باب المنتخب الوطني سيكون مفتوحا أمام جميع اللاعبين، بمن فيهم المجنس الأميركي دار تاكر واللاعبان موسى العوضي وزيد عباس، لافتا إلى أن هاشم عباس سيكون ضمن الخيارات، حال كان لائقا للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، وذلك بعد خضوعه مؤخرا لعملية جراحية ناجحة في تركيا.

وقال معتوق، في حديثه لـ”الغد”: “هناك أوراق مهمة يتم العمل على إنجازها على صعيد المنتخبات الوطنية، ومنها اللاعب محمود درويش، فيما ننتظر معرفة وضع الدويري للانضمام إلى تدريبات صقور النشامى”، مؤكدا سعيهم لتطوير مستوى العديد من اللاعبين الشباب حتى يكونوا مؤثرين، أمثال: فريدي إبراهيم وسامي بزيع وأمين أبو حواس.

وأضاف: “بطولة كأس الملك عبدالله تشكل محطة مهمة لتحضير المنتخب الوطني، وطلبنا خوض مباريات مع منتخبات قوية، لمعرفة مستوانا الحقيقي ومعالجة أي أخطاء تظهر”.

الصوص: علينا تأهيل المدرب المحلي

رأى مدرب المنتخبات الوطنية، وسام الصوص، أن المدربين الأردنيين باتوا متعطشين لتطوير أنفسهم من خلال صقل مهاراتهم التدريبية، وذلك من خلال الإقبال الكبير على ورشة المدربين، التي عقدت مؤخرا في صالة الأمير حمزة، بالتعاون مع مدربين ولاعبين سابقين من الرابطة الوطنية لكرة السلة “NBA”.

وقال المدرب وسام الصوص، في تصريحات لـ”الغد”، على هامش الورشة التدريبية: “يجب أن نعمل على تأهيل المدرب المحلي، لأنه السر في تطوير وبناء كرة السلة الأردنية، لكن ذلك لا يعني ألا نستعين بالخبرات الأجنبية لأنها مهمة”، لافتا إلى أنه سيكون هناك دورات أخرى بأهداف مختلفة، أهمها عقد دورة في مهارة التصويب.

وأشار: “نحتاج إلى التأسيس الصحيح للاعبين بعيدا عن النتائج اللحظية، كما أننا بحاجة إلى رفع عدد المباريات بشكل عام، لأن عدد المباريات لكل لاعب خلال العام يبدو قليلا”.

المحترفة الأميركية راشيل هوليفاي – (من المصدر)

وكانت الدورة التي اختتمت مؤخرا، قد شهدت محاضرات نظرية تدريبية عن كيفية إدارة الفريق وقراءة الإحصائيات واستكشاف اللاعبين، وسط مشاركة أكثر من 60 مدربا ومدربة ولاعبا سابقا من مختلف الأندية ومدربي برنامج الصقور الواعدة.

ديونز يتعاقد مع الأميركية راشيل

أنهى نادي ديونز الرياضي، إجراءات التعاقد مع المحترفة الأميركية، راشيل هوليفاي، لتمثيله في بطولة دوري السيدات للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن تلتحق لاعبة الارتكاز الأميركية راشيل (28 عاما) في تدريبات سيدات نادي ديونز مع نهاية الشهر الحالي، حيث تجيد اللاعبة اللعب تحت السلة وتمتلك نسبة تسجيل جيدة، كما يبلغ طولها 196 سم، وسبق لها اللعب مع فريق أتلانتا دريم في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات (WNBA).

وقال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي ديونز، عدي هلسه، في حديثه لـ”الغد”: “نتطلع إلى رفع مستوى لاعباتنا من خلال منحهن فرصة الاحتكاك مع لاعبة محترفة بإمكانيات راشيل، كما أنها فرصة كبيرة للناشئات من أجل الاستفادة وتطوير أنفسهن”، لافتا إلى أن جائحة كورونا تسببت في إلغاء المعسكر الخارجي الذي كان ينوي الفريق إقامته في فيينا. وأكد هلسه البصمة الكبيرة التي يقدمها نادي ديونز في كرة السلة للناشئات، مشيرا: “نحن بصدد توقيع اتفاقية تعاون بين ديونز الرياضي ونادي ديونز عمان، بما يسمح لنا إنشاء مقر خاص بنا إلى جانب الاستفادة من المرافق كافة في تأهيل فرق الناشئات”.

الفحيص يجمّد فئاته العمرية للناشئين

قررت إدارة نادي شباب الفحيص لكرة السلة، تجميد فرق الفئات العمرية للناشئين “ذكور” كافة على نحو مفاجئ، ليتجه اللاعبون للانتظام في تدريبات نادي المدارس الإنجليزية.

وانتظم اللاعبون كافة الذين سبق لهم اللعب مع شباب الفحيص، في تدريبات نادي المدارس الإنجليزية بقيادة المدربين فادي صابات وهيثم طليب، على أن يشاركوا في البطولات كافة التي سينظمها اتحاد كرة السلة للعام الجديد.

وتأسس نادي المدارس الإنجليزية في العام 2014، وانتسب حديثا إلى اتحاد اللعبة، ويبدو أن هناك توجها لتشكيل فرق فئات للناشئات.

جانب من فعاليات ورشة المدربين – (من المصدر)

تايم آوت

يواصل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة المدربين مروان معتوق ووسام الصوص ومحمد حمدان، تنظيم “تراي آوت” لفريق الناشئات تحت سن 16 سنة بمشاركة نحو 32 لاعبة، تمهيدا لتقليص القائمة إلى 18 لاعبة، للانخراط في التدريبات تأهبا للمشاركة في بطولة كأس آسيا.