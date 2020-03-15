“الصيادلة”: الأدوية متوفرة في المملكة لـ4 أشهر

محمد الكيالي

عمان– قال نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، إن الأدوية متوفرة في الأردن لـ4 أشهر، وأن عملية توريد الادوية مستمرة سواء من خارج المملكة، او عبر الصناعة الدوائية المحلية التي توفر 70-80% من احتياجات السوق المحلي.

وطالب الكيلاني في تصريح صحفي ، أمس، المواطنين لعدم التهافت على شراء الأدوية وتخزينها، مؤكدا ان ذلك قد يتسبب بنقص بعض الأدوية.

وأوضح أن النقابة ستعقد اجتماعا مع الموردين والصناعة الدوائية في إطار جهودها الرامية للمساعدة في استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، كما انها بصدد وضع خطط وتقديم مقترحات للجهات المعنية بتوفير الادوية للمواطنين وفقا للتطورات المتعلقة بالتعامل مع فيروس “كورونا”.

وشدد الكيلاني على أن مجلس النقابة في حال انعقاد دائم وان النقابة تعقد اجتماعات متواصلة وتشارك في العديد من الاجتماعات التي تهدف الى ضمان استمرار توفير الادوية للمواطنين.

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