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“الصيادلة” تتبرع بلوازم وقاية للكوادر الصيدلانية في القطاع العام

منذ 40 دقيقة

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عمان- الغد- تبرعت نقابة الصيادلة بلوازم وقاية للكوادر الصيدلانية العاملة في القطاع العام.
وقال نقيب الصيادلة د. زيد الكيلاني، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ان النقابة قامت بتسليم مديرية التزويد في وزارة الصحة كمامات ومعقمات وقفازات وأاطقم الوقاية بقيمة نحو تحقيق 20 الف دينار ليتم توزيعها على الكوادر الصيدلانية في القطاع العام العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار الكيلاني إلى ان تلك اللوازم تأتي ضمن مسؤولية النقابة تجاه الصيادلة العاملين في القطاع العام والذين يعتبرون خط الدفاع الأول للحد من انتشار فايروس كورونا، ودعما للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمنع انتشار الفايروس ودعما من النقابة لابنائها الصيادلة ولجهودهم.

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