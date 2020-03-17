“الصيادلة” تدعو لتزويدها بأسماء الصيادلة والسائقين في شركات الأدوية

عمان- الغد- طلبت نقابة الصيادلة من شركات الأدوية ضرورة تزويدها بأسماء الصيادلة العاملين لديها لتسهيل مهام عملهم، وكذلك تزويدها برخص السيارات وأرقامها وأسماء السائقين، حتى يتم إصدار تصريح أمني لهم لتسهيل تنقلهم واستلام الأدوية وتسليمها.

كما أكدت ضرورة توفير المستلزمات الطبية الكاملة للوقاية (افرهول، نظارات طبية،أغطية الاحذية) ليتم توزيعها على العاملين في حالة الطوارئ.