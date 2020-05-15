“الصيادلة” تربط إقامة انتخاباتها بوقف العمل بأوامر الدفاع

محمد الكيالي

عمان- قرر مجلس نقابة الصيادلة، إرجاء دعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي وتأجيل إجراء الانتخابات حتى إشعار آخر وإلى حين زوال الظروف الاستثنائية الطارئة واعتماد الميزانية السابقة كأساس للنفقات.

وينعقد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لنقابة الصيادلة في النصف الثاني من شهر نيسان (أبريل) الماضي سندا للمادة 7 من النظام الداخلي للنقابة، وحيث يجري انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي تجري الانتخابات فيها وذلك استنادا للمادة 29 من قانون النقابة النافذ.

وأشار مجلس النقابة، إلى أنه ونظرا للظروف الراهنة، وما ورد في كتاب وزير الصحة رقم (م و ص/98) في الحادي عشر من آذار (مارس) الماضي، الموجه لرئيس مجلس النقباء والمتضمن منع عقد الاجتماعات العامة والفعاليات والمؤتمرات، وما تبعه من صدور للإرادة الملكية السامية بإعلان العمل بقانون الدفاع، وصدور أمري الدفاع 1 و2 اللذين تم بموجبهما حظر التجول ومنع التجمعات ولازال العمل بهما ساري المفعول حتى الآن، فإنه يتعذر والحال هذه دعوة الهيئة العامة للاجتماع وإجراء الانتخابات.

وبين المجلس في قراره، أن كتاب وزير الصحة الدكتور سعد جابر، والموجه لنقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني في الثامن عشر من آذار (مارس) الماضي، تضمن اعتبار الاجراءات الصحية الاحترازية المتعلقة بمحاربة وباء كورونا في المملكة ظرفا استثنائيا تحول دون انعقاد الاجتماع السنوي للهيئة العامة للنقابة.

واعتمد مجلس النقابة على قراره، عملا بأحكام المادة 30 من قانون نقابة الصيادلة التي تنص على “إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة، تعتمد الميزانية السابقة أساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوال تلك الظروف”.

وأوضح الكيلاني أن نصف عدد الموظفين في النقابة بدؤوا بالعمل خلال الاسبوع الماضي، لتسيير عمل النقابة وخدمة أعضائها، إلا أنه شدد على أن بعض المعاملات الورقية التي يريدها الصيادلة تتأخر لأنها مرتبطة بالدوائر الحكومية التي تخضع لشروط وأوقات عمل محددة.

وأشار إلى أن النقابة وردتها العديد من الاستفسارات حول موعد امتحان التدريب، منوها إلى أن الامتحان الي كان يعقد بشكل شهري، مؤجل حاليا.

وأكد نقيب الصيادلة أن مجلس النقابة يدرس إقامة الامتحان بشكل إلكتروني، وأن المجلس يعمل خلال الفترة الحالية على وضع التصورات الخاصة بتنفيذ الامتحان عن بعد.

وحول الوضع الدوائي في المملكة، أوضح الكيلاني أنه تم التنسيق مع مستوردي الأدوية والصناعة المحلية الدوائية لضمان تأمين مخزون دواء كافي لنهاية العام وسيتم رفع التوصيات الى رئيس الوزراء لضمان استنرار توريد سلسلة الدواء.

وشدد على أن المخزون الدوائي في المملكة آمن وكاف لغاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، مبينا أن أي دواء أجنبي تنتهي كمياته في المملكة خلال الاشهر المقبلة، فسيتم بتأمين بديل محلي له بشكل فوري، وذلك في حالة عدم تمكن المستوردين من توريده من الخارج.