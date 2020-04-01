“الصيادلة” تسهم بتوصيل أدوية مرضى “التصلب اللويحي” إلى منازلهم

عمان- الغد- قال عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور رامي عواد ان النقابة ساهمت خلال الأيام الماضية بايصال الادوية لمنازل عدد كبير من مرضى “التصلب اللويحي”.

واضاف ان لجنة الاعلام الدوائي قامت منذ بداية الاسبوع وبالتنسيق مع جمعية التصلب اللويحي المتعدد في المملكة ووزارة الصحة بايصال الادوية الخاصة بالمرضى من مستشفيات القطاع العام لمنازل المرضى .

وأشار عواد ان لجنة الاعلام الدوائي شكلت فريقا من صيادلة متطوعين عملوا على ايصال الادوية لمنازل المرضى توزعت في مناطق متعددة في العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة واربد والسلط.

وأكد أن عملية ايصال الادوية ستستمر حتى وصول كافة الادوية الى منازل المرضى المسجلين في الجمعية.