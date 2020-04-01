“الصيادلة” تقرر صرف راتب للمتعطلين فوق سن الستين

عمان- الغد- قال نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني ان النقابة ستقوم بصرف راتب لكل صيدلي فوق 60 عاما لم يحصل على تصريح للعمل، وذلك بمقدار الراتب الذي تدفعه للمتقاعدين.

واضاف ان قرار النقابة جاء مراعاة لاوضاع الصيادلة الذين توقفوا عن العمل ولايوجد لديهم مصدر دخل ثابت او انقطع مصدر دخلهم، ولمساعدتهم على الايفاء بالتزاماتهم المالية والمعيشية.

ودعا الصيادلة التي تنطبق عليهم تلك الاعتبارات التواصل مع مجلس النقابة لشمولهم بالقرار.