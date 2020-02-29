“الصيادلة” توضح حول المغالاة في أسعار بيع الكمامات

عمان-الغد- دعت نقابة الصيادلة أصحاب الصيدليات إلى عدم شراء أي كمية من الكمامات مهما كان نوعها إلا بموجب فاتورة رسمية تبين اسم المورد وعنوانه وهاتفه، وإبلاغ النقابة عن أي مورد يرفض تزويد الصيدليات بفواتير رسمية و/أو يغالي في الأسعار، بحسب بيان صدر عن النقابة وصل “الغد” نسخة منه.

وأضاف البيان انه وفي إطار متابعة مجلس النقابة للتبعيات المرتبطة بفيروس كورونا، وفي ظل تزايد الطلب على الكمامات بمختلف أنواعها، وورود عدد كبير من الشكاوي من قبل أصحاب الصيدليات بقيام التجار والموردين لهذه الكمامات باستغلال الظرف الحالي بالمغالاة في أسعار بيع الكمامات للصيدليات، بالإضافة لبيعها دون فواتير رسمية.

وإدراكا من مجلس النقابة لواقع الحال، وأن الصيدليات ليست الجهة المتسببة بأزمة الكمامات من حيث توفرها وأسعارها، وأن معظم مستوردي وموردي الكمامات ومختلف المستلزمات الطبية ليست مؤسسات صيدلانية، يؤكد مجلس النقابه متابعته المستمرة مع الجهات الرسمية، وبالأخص وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لتقوم بواجبها في الحد من استغلال الموردين للظرف الحالي والمغالاة في الأسعار مما يظهر الصيدليات بأنها الجهة المسؤولة عن هذه الأزمة.

وحرصا من مجلس النقابة على عدم استغلال المواطنين والصيدليات فإننا نؤكد للزميلات والزملاء أصحاب الصيدليات على ما يلي:

1_ عدم شراء أي كمية من الكمامات مهما كان نوعها إلا بموجب فاتورة رسمية تبين اسم المورد وعنوانه وهاتفه.

2_ إبلاغ النقابة عن أي مورد يرفض تزويد الصيدليات بفواتير رسمية و/أو يغالي في الأسعار.

3_ التأكيد على الدور التوعوي للصيادلة كونهم مقدم الرعاية الصحية الأولية الأسهل وصولا من قبل المواطنين والأكثر تواصلا معهم في مختلف المحافظات.

* للإبلاغ عن أي شكوى يرجى التواصل مع نقابة الصيادلة من خلال التالي:

رقم الهاتف: 5665320-06

إيميل: [email protected]