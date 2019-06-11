“الصيادلة”: ندعم قرار جلالة الملك ونطالب بإلغاء الضريبة على الدواء

عمان -الغد- اشاد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني بتوجيهات جلالة الملك بخفض أسعار الدواء.

وقال الكيلاني في تصريح صحفي ،إن قرار جلالة الملك يعبر عن اهتمامه البالغ بصحة المواطن وتلمسه لمطالبه وقربه من همومه وتطلعاته.

وأكد دعم النقابة والصيادلة الذين هم مواطنين اولا، لتوجيهات جلالة الملك ووقوفه المستمر إلى جانب المواطن.

وتمنى نقيب الصيادلة على الحكومة أن تلتقط الإشارة الملكية السامية، وان تقوم بإلغاء ضريبة المبيعات على الدواء، كما انتصر جلالته للمواطن قبل عام ووجه الحكومة لالغاء رفع الضريبة على الدواء.

وأثنى الكيلاني على الجهود التي قامت وتقوم بها لجنة التسعير و التي النقابة جزء منها وكذلك الجهود التي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء.