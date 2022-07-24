“الصيادلة” و”الجمارك” تتفقان على عقد ورشة عمل مشتركة

أكد مدير عام الجمارك لواء جمرك المهندس جلال القضاة على أهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات المهنية.

جاء ذلك خلال استقباله نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة وأعضاء في مجلس النقابة.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا التي تخص قطاع الصيدلة، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركه بين الجمارك والنقابة لبحث هذه القضايا، وإيجاد الحلول لها بما يحقق مصلحة المواطن الأردني وحماية امنه الصحي .

وبدوره شكر نقيب الصيادلة مدير للجمارك على تجاوبه وتفهمه لمطالب واحتياجات النقابة، وأثنى على الدور الوطني الذي تقوم به الدائرة لتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لتقديم افضل الخدمات للمواطن والقطاعات الوطنية المختلفة.