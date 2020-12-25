الصياغ: تقييم العمل ليس بما ستجنيه بل بما سيضيفه لذاتك

عمان-الغد- شجعت المدير التنفيذي لقناة المملكة دانة الصياغ، الطلاب، على امتهان الصحافة، مبينة أنها بالرغم من أنها قد تكون من أكثر المهن صعوبة، لكنها مهنة نبيلة.

وقالت الصياغ، خلال جلسة ضمن حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة “إنجاز” عبر الانترنت بسبب ظروف جائحة “كورونا”: “إن قناة المملكة تهدف إلى تطوير نموذج أردني لإعلام الخدمة العامة، قائم على الاستقلالية، والمهنية، والمسؤولية، هدفه الرئيسي تقديم المعلومة إلى المشاهد وعكس همومه ومشاكله”.

ونوهت الصياغ، أثناء حديثها لطلبة من مدارس عدة في محافظات المملكة المختلفة، إلى أن قناة المملكة كان لها السبق في تقديم تغطية شاملة للأحداث المحلية والعالمية، كان آخرها خلال جائحة “كورونا”، وأيضا في إبراز الدور والإنجاز للأردنيين داخل وخارج الوطن: “مثلا خلال جائحة كورونا كنا نبحث عن الكوادر الطبية الأردنية من جميع أنحاء العالم ونستضيفهم عبر الشاشة ليتحدثوا عن تجاربهم”.

وردا على سؤال حول صفات الصحفي أو الصحفية التلفزيونية الناجحة، قالت الصياغ: “لا شك أن للموهبة دورا، لكن الميزة الأهم بعد الاستقصاء هي القدرة على إيصال المعلومة بشكل سلس وواضح”، مؤكدة أن الحصول على المعلومة ليس دائما سهلا، وأحيانا يتطلب “ملاحقة شاقة”.

وأكدت أهمية اكتساب الصحفيين مهارات جديدة يبحث عنها سوق العمل فرضتها وسائل التواصل الاجتماعي مثل القدرة على التصوير والمونتاج، لأن الهاتف الخلوي أغنى عن التقنيات المكلفة التي كانت لزاما على العمل التلفزيوني في الماضي.

ونصحت الصياغ الطلبة المشاركين في الجلسة على العمل المستمر على تطوير الذات والمهارات، قائلة “لا تقيم التجربة أو العمل بما ستجنيه، بل بما ستضيفه لك”.

وردا على استفسار الطلاب عن آلية العمل في القنوات الإخبارية، قالت الصياغ “إن الشاشة عمل جماعي، فلا تخرج النشرة أو البرنامج إلا بتكاتف جهود الفرق التحريرية والتقنية”، مضيفة أن رئيس التحرير (منتج النشرة) هو ربان السفينة في النشرات والتغطيات المباشرة والبرامج، فهو يخطط ويقرر ويضع الزوايا، “لهذا أشتاق دائما إلى الأعوام الأولى من عملي في هذا المجال حين كنت رئيسة للتحرير”.

وتحدثت الصياغ عن بداية عملها في قناة الجزيرة في الدوحة العام 1997، بعد أن عملت في الإذاعة أثناء دراستها الجامعية فقررت خوض مجال الإعلام، قبل انتقالها إلى قناة العربية في دبي قبيل انطلاقها لتسهم في تأسيس وتدشين عدد من برامجها الإخبارية الرئيسية، لتعود بعدها الى الأردن العام 2005 لتدير الأخبار والبرامج في قناة ATV الأردنية الخاصة، كما ترأست المكتب الإعلامي لجلالة الملكة رانيا العبدالله حتى العام 2012. وفي العام 2013، أسهمت في تأسيس وإطلاق قناة العرب الإخبارية من البحرين؛ حيث كانت مديرة للأخبار والبرامج في القناة. وتحمل الصياغ شهادة البكالوريوس في التاريخ الإسلامي ودراسات الشرق الأوسط من جامعة تورونتو في كندا.

وتقول “أنا محظوظة بأن نسخر وزملائي في فريق القناة خبرات اكتسبناها في الخارج لهذه التجربة”.

وأشارت الصياغ إلى أن “المملكة” تهدف بشكل أساسي إلى تقديم الخبر والمعلومة للجمهور الأردني، من خلال فريق عمل محترف ومتكامل ومكاتب منتشرة في المحافظات، إضافة إلى مراسلين في عواصم صنع القرار العربية والعالمية.

يُذكر أن حملة قادة الأعمال هي أحد برامج مؤسسة “إنجاز” التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها إنجاز للعام الثالث عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة هذا العام بالتعاون مع مشروع دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن LEAP التابع للحكومة الكندية، وبشراكة إعلامية مع صحيفة الغد وراديو هلا.