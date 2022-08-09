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الصيفي يحترف مجددا في القادسية الكويتي

11:40 ص2022-08-09

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أعلن اللاعب الأردني عدي الصيفي، عن التعاقد مجددا مع فريق نادي القادسية الكويتي لكرة القدم، ليدخل الموسم الثالث عشر على التوالي في الاحتراف في الدوري الكويتي.

وباحترافه في القادسية الكويتي مجددا، يكون عدي الصيفي البالغ من العمر 36 عاما، قد عزز من رقمه القياسي بالاحتراف الخارجي في نفس الدوري للموسم الثالث عشر على التوالي لمدة 13 عاما.

وسبق للصيفي الاحتراف في أندية السالمية والنصر والقادسية الكويتية.

وعبر الصيفي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن اعتزازه بتحطيم رقم قياسي في الاحتراف الخارجي، متمنيا أن ينجح في الموسم الكروي الجديد لتقديم عرض متميز.

وأضاف: سبق أن احترفت في السالمية، قبل أن انتقل إلى فريق النصر، ثم العودة في الموسم الكروي الحالي إلى فريق القادسية.

وتمنى اللاعب الأردني أن يتمكن هذا الموسم من تقديم عرض متميز، يضمن له العودة إلى صفوف المنتخب الوطني الذي تنتظره منافسات مهمة.

11:40 ص2022-08-09
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