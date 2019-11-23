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الصيفي يعلن رحيله عن فريق السالمية الكويتي

منذ ساعة واحدة
عدي الصيفي- أرشيفية

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عمان – أعلن المحترف الأردني في صفوف فريق نادي السالمية الكويتي لكرة القدم عدي الصيفي، رحيله عن الفريق الكويتي بعد سنوات طويلة قضاها محترفا في الفريق.
واشار الصيفي الذي لعب في صفوف المنتخب الوطني لسنوات طويلة، أنه قرر فسخ عقده مع السالمية، بسبب تأخر النادي في دفع مستحقاته المالية المتأخرة منذ الموسم الماضي.
ولفت الصيفي إلى أن تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم تتيح له فسخ عقده، في حال لم يحصل على مستحقاته المالية، وهو ما فعله كاشفا النقاب عن تلقيه عددا من العروض الاحترافية خاصة من الخليج العربي.-(بترا)

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