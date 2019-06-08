“الصيفي” ينظم معسكرات تدريب للفرسان في هولندا

عمان – الغد – تنظم “اسطبلات الصيفي” معسكرات تدريب صيفية في أوروبا منذ عام 1995 بنجاح لافت، وتقرر أن تستضيف الإسطبلات هذا العام بالتعاون مع إسطبلات ومدربين آخرين، اكثر من 20 فارسا وفارسة من الاْردن للمشاركة في المعسكر الصيفي، الذي يعقد خلال الفترة من من 22 تموز (يوليو) إلى 2 آب (اغسطس) المقبلين في هولندا.

ويخضع الفرسان المشاركين في معسكر هولندا، وهم من اعمار مختلفة، إلى برنامج تدريبي على القفز عن الحواجز، ورياضة الدريساج، وكذلك ركوب الخيل في الغابات.

وسيتم كذلك استضافة فرسان من العراق وقطر والكويت خلال حزيران (يونيو) الحالي، وتموز (يوليو) وآب (اغسطس) المقبلين، ويأتي ذلك في غطار إعداد وتجهيز الفرسان المشاركة في بطولات فروسية القفز المحلية والدولية المقبلة.

يذكر أن مركز الصيفي للفروسية، نظم مؤخرا بطولته الرمضانية لفروسية القفز عن الحواجز، والتي شارك فيها عدد كبير من فرسان مختلف الفئات العمرية من الجنسين.