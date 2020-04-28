الصينيون هم الأقرب لانتاج لقاح فيروس كورونا حتى الأن

الاستاذ الدكتور معتصم سعيدان*

كنت قد أشرت في مقالي الأول حول فيروس مرض كوفيد-19 (SARS-CoV-2) في تاريخ 18/3/2020 بأن الصين هي الأقرب منطقيا لانتاج لقاح لهذا الوباء الجائح، و كنت قد توقعت ان يتم ذلك مخبريا و سريريا خلال شهر نيسان الحالي.

و بينما يجري الان تطوير ما يزيد عن 77 لقاحا لهذا المرض، حسب تصريحات منظمة الصحة العالمية، الا ان شركة Sinovac Biotech صينية قد قطعت مرحلة مهمة في تطوير لقاحا لفيروس (SARS-CoV-2) المسبب لمرض كوفيد-19 الجائح عالميا، و منذ ثلاثة أسابيع أنهت هذه الشركة الصينية تجريب هذا اللقاح على عينة من الحيوانات (قردة) و باستخدام عينات حيوانية مرجعية (Control Animals)، و اعطى هذه اللقاح نتائجا فعالة حسب تقرير الشركة بتاريخ 19 نيسان 2020، الا انه يلزم تجريبه ايضا على عينات احصائية اكبر عددا كما هو مخطط. و بناءا على ما تم انجازه حتى هذه المرحلة حسب تقرير الشركة المعلن، فان النتائج تعزز الثقة بقدرة هذا اللقاح و فعاليته في الانسان لمنع تاثير هذا الفيروس عليه.

هذا و قد أنهت الشركة اعطاء 144 شخص متطوع لهذا اللقاح ممن تتراوح اعمارهم ما بين 18 و 59 عاما و ذلك في تاريخ 13 نيسان 2020، بعد ان تم أخذ موافقة الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية على التجارب السريرية لهذا اللقاح و لمعرفة مدى تأثير هذا اللقاح الصحي و المناعي. أما في المرحلة الثانية من دراسة أثر هذا اللقاح فسيتم تجريبه على 1000 شخص خلال منتصف شهر أيار للعام الحالي، و المتوقع ان يتم انهاء جميع مراحل التقييم لهذا اللقاح في شهر حزيران لهذا العام، و من ثم يبدأ تجريبه في عدة دول لضمان فعاليته.

و يجدر بالذكر ان الشركة الصينية قد انتجت هذا اللقاح حسب الطريقة القديمة (Old School)، و التي يمكن من خلالها انتاج هذا اللقاح بكميات كبيرة في الدول الفقيرة و ذات الامكانيات المحدودة.

*باحث في احصائيات انتشار فيروس كوفيد -١٩

الجامعة الاردنية