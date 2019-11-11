الصينيون ينفقون مليار دولار في 68 ثانية عبر “علي بابا”

شنغهاي- انفق مستهلكون صينيون ليل الأحد الاثنين مليار دولار في غضون 68 ثانية عبر الانترنت خلال “عيد العزاب” التقليدي الذي يعتبر أكبر عملية تنزيلات في العالم على ما أعلنت مجموعة “علي بابا” العملاقة في هذا القطاع.

فقد تهافت ملايين المستهلكين عند منتصف الليل على حواسيبهم أو هواتفهم المحمولة أملا بالاستفادة من تنزيلات مغرية على مجموعة منتجات واسعة من الإلكترونيات إلى الملابس الجاهزة مرورا بالأحذية والأثاث.

واعتادت “علي بابا” والمجموعات الصينية الأخرى منذ العام 2009 على إعلان تنزيلات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في ما سمي “عيد العزاب”.

ويتجاوز هذا الإقبال على الشراء إيرادات “الجمعة الأسود” (بلاك فرايدي) الذي يلي عيد الشكر نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة. و”عيد العزاب” الذين يفترض أن يكونوا يتمتعون بقدرة شرائية عالية هو تاليا أكبر حدث عالمي في مبيعات التجزئة.

وعلى منصات “علي بابا” فقط انفقت 7 مليارات يوان (مليار دولار) في غضون 68 ثانية..أي أسرع من السنة الماضية حيث تم الوصول إلى هذا المستوى في 85 ثانية.

ويشمل هذا الرقم القيمة الإجمالية للمشتريات عبر هذه المنصات بما في ذلك كلفة الإرسال.

ويتابع خبراء الاقتصاد مشتريات 11 تشرين الثاني/نوفمبر بحثا عن مؤشرات حول متانة اقتصاد البلاد التي تتواجه في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتؤكد المبيعات القوية المتانة النسبية لمبيعات المفرق المسجلة في الصين في الأشهر الأخيرة في وقت تعيد البلاد تصويب نظامها الاقتصادي باتجاه الاستهلاك الداخلي على حساب الصادرات.

وقد سجل رقم الأعمال الذي حققته “علي بابا” العام الماضي في غضون 24 ساعة، ب16 ساعة 31 دقيقة هذه السنة وقدره 213,5 مليار يوان (27,6 مليار يورو).

وتمثل “علي بابا” بمفردها نصف حجم التجارة الإلكترونية في الصين. (أ ف ب)