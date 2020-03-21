الصيني وو لي ضمن مصابي إسبانيول بـ “فيروس كورونا”

شنغهاي – كشف الاتحاد الصيني لكرة القدم، ان المهاجم وو لي مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من إعلان ناديه إسبانيول الإسباني وجود 6 مصابين في صفوفه دون كشف هوياتهم.

وأوضح الاتحاد في بيان ان: “وو لي أظهر عوارض متوسطة ويخضع للعلاج حاليا”، مشيرا الى انه أبلغ بذلك من قبل النادي الذي يرأسه رجل الأعمال الصيني تشن يانشنغ.

وكان نادي مدينة برشلونة الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني، قد أعلن الثلاثاء في بيان على موقعه الالكتروني، تسجيل 6 حالات إصابة بـ”كوفيد-19” بين اللاعبين والجهاز الفني.

La Federación China de Fútbol confirma el positivo por coronavirus de Wu Lei https://t.co/VnDTZAw7Wz — MARCA (@marca) March 21, 2020

وفي حين لم يكشف النادي هوية المصابين، أكد ان العوارض التي ظهرت عليهم متوسطة، وان الجميع “يلتزمون التعليمات الطبية”، وأكد الاتحاد الصيني انه “يبقى على تواصل مع وو لي والنادي، وسيوفر كل المساعدة الضرورية كما هو ملائم” متمنيا للمهاجم الدولي تعافيا سريعا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية، ان المهاجم البالغ من العمر 28 عاما، وضع نفسه في الحجر الصحي في منزله ببرشلونة.

وانضم وو الى إسبانيول في كانون الثاني/يناير 2019 آتيا من فريق شنغهاي سيبغ، وهو الصيني الوحيد الذي يدافع عن ألوان نادٍ في البطولات الوطنية الأوروبية الكبرى (إسبانيا، إنكلترا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا).

ولقي المهاجم إشادة واسعة في بلاده في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما سجل هدف تعادل قاتلا لفريقه اسبانويل في مرمى برشلونة (2-2) ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني. (أ ف ب)